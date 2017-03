Gall debuteert bij Spakenburg met nederlaag

Joop Gall heeft bij zijn debuut als trainer van Spakenburg met 2-1 van AFC verloren. Het duel in de tweede divisie werd gedomineerd door de Amsterdammers die op eigen veld de betere ploeg waren.

AFC nam de leiding door treffers in de tiende minuut van Pieter Koopman en twintig minuten voor tijd van Tim Sanders: 2-0. In de blessuretijd maakte Philip Ties nog de aansluitingstreffer, maar verder kwam Spakenburg niet.Gall had gezien dat het nog wel wat beter kon aan de kant van zijn ploeg. 'Er mag wel een beetje bij,' aldus de Groningse oefenmeester tegenover verslaggever Mark Kloostra van RTVUtrecht . 'Daarvoor ben ik ook door de club aangesteld. Ik heb in mijn vrije tijd veel wedstrijden van Spakenburg gezien en vind dat de bewustwording en bereidheid om heel hard te werken omhoog moet. We moeten met zijn allen beseffen dat we in een hele penibele situatie zitten.''Na een paar kansen in de eerste helft zag ik de angst in de ploeg sluipen. We bleven steeds op twee gedachten hinken en moeten niet apatisch, halfslachtig dingen doen. In de tweede helft zag ik meer beleving en werklust. Daar moeten we mee verder,' besloot Gall.Lees ook: 'Joop Gall-effect? Die eer laat ik aan Fritz Korbach'