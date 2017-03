Column: Boerendochter

In mijn laatste tienerjaren had ik iets met een boerendochter. Een mooie meid. Mooi gekrulde lange haren. Mooi in de make-up. Mooi in de kleertjes. Niet het type boerendochter. Meer een stadse struise. Man, ik was hopeloos verliefd.

Het Gronings was ze in tegenstelling tot haar ouders niet machtig. Alleen bij het uitspreken van haar verbazing was de Veenkoloniale afkomst ontegenzeggelijk. ‘Moijjjje….’ Daar bleef het bij. Als ze het zei dacht ik er zelf ‘Was dit den…?’ achteraan.



Dat kwam door cabaretier Jan Jaap van der Wal die na een optreden in theater Geert Teis verdwaalde in Stadskanaal. Hij reed in dichte mist tegen het verkeer in op de Hoofdstraat langs het kanaal. Hij kwam oog in oog te staan met een tegenligger. De bestuurder draaide heel langzaam zijn raampje. De cabaretier draaide heel langzaam zijn raampje open. De tegenligger was net iets eerder en zei. ‘Moijje….. was dit den? Doe sjomp!’



Ik kwam geregeld op de boerderij. Altijd gezellig. Pa was immer op het land. Dus was ik meestal in het gezelschap van drie vrouwen. Ja drie. Mijn boerendochter had behalve een hele lieve moeder ook nog een klein zusje. Net als haar moeder ook heel lief en toch ook wel een tikkie knap had ik met een schuin oog gezien.



De dagen op de boerderij waren vol knusse gezelligheid. Pa zette om etenstijd zijn klompen bij de achterdeur. En met dampende boerenkool met veel gort en een grote rookworst werd mijn maag liefdevol gevuld. Na het eten koffie met Groninger koek en roomboter. Het leven op de boerderij was goud. Toch kwam er een ‘knitter’ in het romantische boerenbeeld.



Dat gebeurde die keer toen ik dacht dat ik alleen met mijn boerendochter op de boerderij was en ik plotseling heel nodig naar de wc moest. Ik snel de keuken door naar het halletje dat naar de schuur voerde en waar ook het toilet was gevestigd. De deur van de wc stond nog open. Ik vond dat niet verkeerd omdat mijn nood flink hoog was. Dus banjerde ik met flinke snelheid de wc in.



Een gil. Kleine zusje zat op de pot. Het bloed steeg naar mijn wangen. ‘Eehhh… ssssorry.. sorrry…hor’ stamelde ik. Mijn gestamelde excuses werden niet aanvaard. Het kleine lieve zusje gaf mij de meest giftige blik. Haar gezicht een woest ‘gebelskop’. Toen ik twintig seconden later met één hand op de rug achter de boerderij stond om mijn hoogste nood te lenigen, kwam er spontaan ‘Moijjje…’ uit mijn mond. De weken daarna kwam ik er achter dat meer familieleden hun deur bij de wc-gang open lieten staan. Ik leerde mijn stoelgang zo te doseren dat ik op de boerderij niet meer hoefde. Niet lang daarna vond mijn boerendochter dat dat mijn voor boerendochter niet meer in haar leven paste. Ik weet nog steeds niet goed waarom, maar ik leerde de betekenis van het woord luddevedut heel goed kennen. Elke dag kwam ze in de bus door het dorp voorbij mijn huis. Vanuit mijn slaapkamerraam zag ik haar zitten in de gele Gado-bus. Op dezelfde tijd. Op dezelfde plek. Aan het raam.



Vele jaren later dacht ik terug aan de boerendochter en de boerderij. Ik las in de krant iets over een moordzaak. Er was ook een vrouw bij betrokken. In het stukje rechtsonder aan de pagina stonden haar initialen en woonplaats. ‘Goh’, dacht ik. ‘Dat is ook toevallig. Dat zijn dezelfde initialen als die van het zusje van de boerendochter’. Ik liet de gedachte snel varen. Het lieve kleine mooie zusje. Nee dat kon niet. Het ongeloof stond op mijn gezicht toen een collega uit de Veenkoloniën mij verkondigde dat zij het wel was. Zij betrokken bij een moordzaak. Onwillekeurig gingen mijn gedachten naar die giftige blik op de wc. ‘Moijjje…’



Zelf had ik het niet zo in de gaten. Ik weet ook niet goed hoe en wanneer het er in is geslopen. Maar ook ik laat de wc-deur open als ik een boodschap doe. Klein of groot. Ik waan mijn huis kennelijk als één groot privéterrein, waar ik privé kan doen en laten wat ik wil. Daar heeft natuurlijk niemand last van. Van die open deur. Nou ja, eentje natuurlijk wel.



Van de week kwam ik van het werk. Ik moest zo verschrikkelijk nodig. De wielen van mijn auto waren nog niet eens uitgerold op de oprit of ik zat al op de pot. Goh, wat een opluchting . Toen de kamerdeur openging. Lientje. Haar gezicht op tien dagen onweer.



‘Ik pleeg nog es een keer n moord astoe dij deure nait gaauw dicht dust…..’



Erik Hulsegge



