Atleet Kamminga wint Leekster Lenteloop

Atleet Iwam Kamminga (Foto: Archief / Flip Slik)

Iwan Kamminga heeft de dertigste uitgave van de Leekster Lenteloop op zijn naam geschreven. De loper uit Nieuwe Pekela legde de 21,1 kilometer af in 1 uur, 11 minuten en 32 seconden.

Voorsprong

Hij had de riante voorsprong van bijna zes minuten op Meindert ter Veer uit Oldehove. Thuisfavoriet Kornelis Oosterhuis werd derde op negen minuten en tien tellen van winnaar Kamminga.



Snelste vrouw

Hinke Schokker uit Eastermar was de snelste vrouw in deze halve marathon. Ze was 1 uur, 28 minuten en 3 seconden onderweg en bleef hiermee vier tellen onder het wedstrijdrecord van vorig jaar van Corien Jansen (Nijeveen).



Podium

Esther van Vroonhoven uit het Groningse Noordwijk werd tweede op vijf minuten en negen seconden, Christien Koning uit Groningen pakte de derde plek. Zij verloor zes minuten en 24 seconden op winnares Schokker.

Door: RTV Noord