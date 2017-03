Actievoerder dumpt matras bij wethouder tegen diftar

'Een mailtje sturen kan ook hoor', zegt Groninger wethouder Joost van Keulen (VVD). Hij vond zaterdag een matras voor zijn deur. Daarop staat de tekst 'Voor wethouder Joost geen diftar'.

Van Keulen is verantwoordelijk voor de invoering van diftar in Groningen. Als het wordt ingevoerd gaan Stadjers met een kliko per kilo afval betalen. Inwoners die gebruikmaken van de ondergrondse container gaan per vuilniszak betalen. Nu betalen iedereen een vast bedrag voor het afval.Woensdag stemt de gemeenteraad van Groningen over de invoering van afvalsysteem diftar. De raadsleden zijn sterk verdeeld over het nieuwe systeem. Zijn eigen partij, de VVD, is voor invoering van het nieuwe systeem.Inmiddels is duidelijke wie het matras voor de deur van de wethouder heeft neergezet. Het is 'mevrouw Kiki'. Zij is een bekende actievoerder in Groningen.