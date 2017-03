Midstars houdt zicht op play-offs

De tafeltennissers van Midstars uit Middelstum hebben zaterdagavond een 4-2 overwinning geboekt tegen hekkensluiter Hilversum. Door deze zege maakt de ploeg van coach Gert Stulp nog steeds kans op deelname aan de play-offs.

Het was de eerste zege voor Midstars in zes wedstrijden. De Groningers begonnen uitstekend aan het duel in Hilversum en stonden bij rust met 3-0 voor. Colin Rengers, Arnoud Meijer en Jan Tammenga wonnen alle drie hun eerste enkelpartij en deelden zo een gevoelige tik uit aan Hilversum.Na de pauze versloeg Colin Rengers zijn tegenstander De Bruin en bracht daarmee de stand op 4-0. Hierna liet Midstars de teugels enigszins vieren en moest toestaan dat de thuisploeg terugkwam tot 4-2. Jan Tammenga en Arnoud Meijer gingen onderuit.Midstars klimt door deze overwinning naar de zesde plaats in de eredivisie met 32 punten uit twaalf wedstrijden. Het gat met de nummer vier Scylla is drie punten. Volgende week ontvangt Midstars in Middelstum concurrent Scylla. De eerste vier ploegen komen uit in de play-offs. De nummers vijf tot en met acht spelen play-outs.