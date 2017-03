Lycurgus besluit reguliere competitie met nederlaag

(Foto: JK Beeld archief)

De volleyballers van Abiant/Lycurgus hebben de laatste competitiewedstrijd van dit seizoen met 3-1 verloren van SSS uit Barneveld. Hierdoor is de ploeg van coach Arjan Taaij derde geworden in de eindstand en komt in de play-offs uit tegen SV Land Taurus.

Off-day

De eerste confrontatie met de ploeg uit Houten volgt op zaterdag 1 april aanstaande. De ploeg die afgelopen donderdag nog tot Groningse sportploeg van het jaar 2016 werd gekozen had een complete off-day in Barneveld. De eerste twee sets gingen verloren met respectievelijk 25-21 en 25-23.



Beslissing

In de derde set kende Lycurgus een opleving en won met 14-25. Dit leek de opmaat te zijn voor een inhaalrace, maar in de beslissende fase van de vierde set ging het opnieuw mis voor de Groningers: 25-23. Lycurgus is op de derde plaats geëindigd in de eredvisie met 53 punten uit 22 wedstrijden.



