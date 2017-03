Robben: 'Dit is een nachtmerrie'

(Foto: RTV Noord archief)

Met overslaande stem probeerde aanvoerder Arjen Robben zaterdagavond de blamage van het Nederlands elftal in de WK-kwalificatie tegen Bulgarije (2-0) te verklaren. ,,Ja, wat moet ik zeggen? Dit is een nachtmerrie'', zei de Groninger voor de camera van de NOS.

Bedroevend niveau

,,Vooraf had ik een positief gevoel, maar de eerste helft was van zo'n bedroevend niveau. Dan kan je wel heel wat willen, maar dan houdt het op.'' Robben zag voor rust in Sofia zo'n beetje alles misgaan wat maar mis kon gaan.



Schrikbarend

,,Je kan nu heel makkelijk met vingers gaan wijzen en die en die de schuld geven, maar dat heeft geen zin. Dat verandert het resultaat niet. Je verliest met 2-0, dat zijn de kei- en keiharde feiten. Dit is in- en intriest. We zijn met z'n allen schrikbarend de fout in gegaan. Ik ben een beetje sprakeloos.''





Positie Blind

Onder leiding van Blind dreigt Oranje na het EK in Frankrijk ook het WK in Rusland te missen. ,,Maar hij heeft het onder moeilijke omstandigheden overgenomen'', doelde Robben op het moment dat Blind de ontslagen Guus Hiddink moest opvolgen. ,,Daarna zijn er assistenten van hem vertrokken en kampte hij met heel veel geblesseerde internationals. We missen ook veel kwaliteit. Dit is wat we hebben, hier moet de bondscoach het mee doen.''



WK ver weg

Robben weet dat het WK van volgend jaar in Rusland plotseling heel ver weg is voor Oranje. ,,Als je puur naar de statistieken kijkt, is het mogelijk dat we het ook niet redden als we vanaf nu alles winnen. Dat is heel pijnlijk. Maar we moeten onze mond houden en bescheiden zijn. Want als je niet goed genoeg bent voor Bulgarije uit, kan je ook niet zeggen dat je alles gaat winnen. Wij krijgen nu alle stront over ons heen en dat is ook terecht.''



Italië overslaan

Robben slaat komende dinsdag de oefeninterland van het Nederlands elftal tegen Italië over. ,,We hebben de afspraak gemaakt dat ik na deze wedstrijd terug naar huis ga'', zei de aangeslagen aanvoerder zaterdag in Sofia. ,,Die afspraak blijft staan.''





Terugkeer naar München

Robben keert in principe terug naar Bayern München, al sloot hij nog niet uit even bij de selectie te blijven nu het crisis is. ,,Ik ga er over nadenken. Kijk, ik ben de laatste die wegloopt voor zijn verantwoordelijkheid. Als we aanstaande dinsdag de boel hadden kunnen repareren, was ik met alle liefde gebleven. Maar het had hier moeten gebeuren, niet in de ArenA. Daar valt niets te winnen voor ons.''

