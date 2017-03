Ranomi maakt haar debuut op het witte doek

Zwemster Ranomi Kromowidjojo verschijnt vanaf 13 april op het witte doek. De topsporter uit Sauwerd figureert samen met vier andere zwemmers in de film 0,03 seconde.

In deze documentaire volgde regisseur Suzanne Raes vijf topzwemmers. Naast Ranomi zijn dit Femke Heemskerk, Sharon van Rouwendaal, Sebastiaan Verschuren en Ferry Weertman.Raes volgde het vijftal anderhalf jaar lang, in aanloop naar de Olympische Spelen in 2016. Die liepen voor de langebaanzwemmers, waaronder Ranomi, uit op een grote teleurstelling. Er werd geen enkele medaille gehaald in Rio de Janeiro.De openwaterzwemmers Sharon van Rouwendaal en Ferry Weertman - de vriend van Ranomi - haalden daarentegen wel beiden Olympisch goud.De film '0,03 seconde' gaat in première op 10 april. Vanaf 13 april draait ie in meerdere bioscopen.