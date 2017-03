Tiener van fiets beroofd

Een tiener is vrijdagavond in Haren van zijn fiets beroofd. De politie verdenkt drie jongens uit het azc in Onnen van de straatroof.

Geduwd

Het slachtoffer was vrijdagavond met drie vrienden in het centrum van Haren. Toen ze op de fiets stapten, werden ze achtervolgd door drie jongens.



Op de Kerkstraat haalde het trio de vriendengroep in. Daarbij werd het slachtoffer van zijn fiets geduwd. De dader nam de fiets daarop mee.



Azc

Een dag later zag één van de vrienden het drietal op straat en belde de politie. Die volgde de jongens naar het azc. Via medewerkers van het azc werd de identiteit achterhaald.



Het gaat om twee jongens van 17 en één van 18. Zij moeten nog door de politie worden verhoord.

