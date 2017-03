Robben blijft bij Oranje

Oranje-captain Arjen Robben blijft bij het Nederlands elftal. Eigenlijk zou de Bedumer zondag terugvliegen naar München, maar daar ziet hij nu vanaf.

Vooraf was de afspraak dat Robben alleen voor het WK-kwalificatieduel met Bulgarije zou aansluiten bij Oranje. Maar na het fiasco in Sofia (2-0 verlies) heeft de aanvoerder besloten bij het nationale elftal te blijven.Oranje speelt dinsdag in Amsterdam nog een oefenduel met Italië. Of Robben daarin ook in actie komt, is nog niet duidelijk.Robben was direct na afloop van het duel tegen Bulgarije duidelijk. 'Dit is in- en intriest. We zijn met z'n allen schrikbarend de fout in gegaan. Ik ben een beetje sprakeloos.'