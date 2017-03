Jongen (18) schopt buschauffeur

(Foto: Jos Schuurman (FPS))

Een buschauffeur van QBuzz is zondagochtend mishandeld op het busstation in Groningen. De man werd tegen zijn knie geschopt.

De dader is een 18-jarige jongen uit Tynaarlo. Hij stond met een groep vrienden te wachten op de bus. Omdat er in de bus nog wat onderhoud gedaan moest worden, moesten ze buiten blijven staan.



Slaan en schoppen

Toen dat volgens de groep te lang duurde, begonnen ze tegen de bus te slaan en te schoppen. Medewerkers van QBuzz zeiden vervolgens dat de groep niet meer mee mocht.



Dat zinde de jongens niet, waarop ze het personeel uitscholden. De 18-jarige schopte bovendien de busschauffeur. Hij is aangehouden.

Door: RTV Noord