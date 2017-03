Rechter vernietigt vergunning zonnepark: 'Ik ben intens blij'

De rechtbank in Groningen heeft een streep gezet door de vergunning voor de bouw van het grootste zonnepark van Nederland, in Sappemeer.

De gemeente Hoogezand-Sappemeer had het bedrijf Powerfield eind vorig jaar een omgevingsvergunning gegeven die de bouw van het zonnepark mogelijk maakt.Een groep omwonenden ging hiertegen in beroep. Volgens hen is het open gebied in Sappemeer-Noord niet geschikt voor een groot zonnepark.De rechtbank vindt dat de gemeente de vergunning niet had mogen verlenen, omdat de gemeenteraad er geen uitspraak over heeft gedaan. B. en w. dachten dat dit besluit ook zonder een zogeheten 'verklaring van geen bedenkingen' van de raad genomen mocht worden, maar volgens de rechter is dat niet zo.Ook vindt de rechtbank dat de gemeente bij het verlenen van de vergunning had moeten kijken naar de gaswinning. Die vormt ook al een belasting voor het gebied.'Ik ben intens blij met deze uitspraak', zegt Nette Kruzenga. Zij is één van de omwonenden die tegen de omgevingsvergunning in beroep was gegaan. 'We hebben nu een hele belangrijke eerste slag gewonnen.' Zij zegt ook de vervolgprocedures op alle mogelijke manieren te zullen aanvechten.Directeur Symen Jellema is niet onder de indruk van de uitspraak. 'Ik had het min of meer wel verwacht'. Hij verwacht dat de gemeenteraad alsnog een verklaring van geen bedenkingen zal afgeven.De bouw van het park in Sappemeer valt of staat met de zogeheten SDE-subsidie van het Rijk, die in december 2016 aan Powerfield werd toegekend. Daarmee wordt het grootste deel van de bouwkosten van 90 miljoen euro betaald. Voorwaarde is wel dat het park binnen drie jaar na het verlenen van de subsidie af is.Jellema: 'Wij hebben er volop vertrouwen in dat dit voor elkaar komt'.