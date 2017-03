Supervrijwilliger uit Sellingen (89) krijgt lintje

(Foto: Jan Been/RTV Noord)

Supervrijwilliger mevrouw A. Sanders-Haan uit Sellingen (89) is zaterdagavond lid in de Orde van Oranje Nassau geworden.

Zij kreeg de onderscheiding uitgereikt door burgemeester Leontien Kompier. Dat gebeurde bij de viering van het 65-jarig bestaan van Volksdansgroep Jipsinghuizen.



65 jaar vrijwilliger

Sanders-Haan verricht al sinds 1952 meerdere vrijwilligersactiviteiten. Zo is zij mede-oprichter van de Volksdansgroep Jipsinghuizen en zat zij ook decennialang in het bestuur van deze vereniging, onder meer als voorzitter.



Verder was ze twaalf jaar lang vrijwilligster bij de afdeling Sellingen van Vrouwen van Nu en is ze al meer dan dertig jaar actief voor de stichting RZijn. Nog altijd brengt zij daarvoor het seniorenblad rond en schenkt ze koffie bij de seniorengymclub.

