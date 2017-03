LIVE: Pakt Donar de beker tegen Landstede?

Gaat Donar de vijfde beker pakken in de historie van de club? Die vraag wordt zondagmiddag in een uitverkocht MartiniPlaza beantwoord, waar de Groningers de finale spelen tegen Landstede Basketbal uit Zwolle.

De wedstrijd is live te volgen bij RTV Noord via radio en internet.De generale repetitie werd woensdagavond al winnend afgesloten door Donar. De Groningers wonnen in MartiniPlaza voor de competitie met 79-62 van de Zwollenaren.Donar is de grote favoriet voor de overwinning. De Groningers staan na 25 duels onbedreigd aan kop in de eredivisie en verloren in de competitie slechts twee keer (Landstede en New Heroes uit). De Zwollenaren staan tweede met tien punten minder dan de Groningers.De wedstrijd begint zondagmiddag om 14.00 uur en is rechtstreeks te volgen via onderstaande livestream. Het commentaar wordt verzorgd door Karel-Jan Buurke en analist Hein Gerd Triemstra.Verslaggever Theo Sikkema houdt u op de hoogte via Radio Noord.