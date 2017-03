'Onrust Pegida-demonstraties komt vooral door tegendemonstraties'

Actiegroep Pegida wil zaterdag een protestmars houden in Groningen. Maar burgemeester Den Oudsten is er nog niet uit of de actiegroep een vergunning krijgt. Waarom is dat zo ingewikkeld?

De grootste zorg van Den Oudsten bij de aangekondigde demonstratie is de komst van tegendemonstraties. Pegida-demonstraties werken als een lap op een rode stier voor (extreem) linkse actiegroepen. De vergunningaanvraag wordt dan ook niet alleen volgens de procedure beoordeeld, maar ook besproken in de bestuurlijke driehoek van politie, justitie en de burgemeester.'Dat komt omdat de demonstraties van Pegida vaak tegendemonstraties oproepen', zei woordvoerder Nico Beets van burgemeester Peter Den Oudsten eerder tegen RTV Noord . In Groningen heeft zich inmiddels zo'n beweging gemeld. Het Comité Groningen tolerant heeft een tegendemonstratie aangekondigd.Maar wat is Pegida nou eigenlijk? Pegida, voluit Patriotische Europeanen tegen de Islamisering van het Avondland, vindt zijn oorsprong in het Oost-Duitse Dresden. De groep is tegen de islamisering en de komst van vluchtelingen naar Europa omdat ze vinden dat de westerse cultuur bedreigd wordt door de buitenlandse invloeden, bijvoorbeeld door fundamentalistische moslims, die een oorlog in Europa willen.Tijdens de vluchtelingencrisis kreeg Pegida ook voet aan de grond in Nederland en in 2015 werd de tak Pegida Nederland opgericht. Sindsdien organiseren zij demonstraties op verschillende plekken in Nederland, waarin ze onder andere protesteren tegen de komst van moskeeen, asielzoekerscentra en islamitische scholen.De AIVD houdt Pegida Nederland in de gaten, maar maakt zich nog niet veel zorgen over protestgroep. In het jaarverslag 2015 schrijft de inlichtingendienst dat groeperingen als Pegida niet worden gezien als extreem-rechts.aldus het AIVD-rapport.Beelden van een Pegida-demonstratie in Utrecht.Ondanks dat de protestmarsen van Pegida volgens de AIDV vreedzaam zijn, zijn niet alle protestmarsen van Pegida de afgelopen jaren rustig verlopen. Volgens de inlichtingendienst ligt de oorzaak hiervan niet zozeer bij de betogers van Pegida zelf, maar bij tegendemonstranten die als een lap op een rode stier reageren op de komst van de anti-Islamgroep.De AIVD zegt dat het hierbij vooral om extreem-linkse actiegroepen gaat, zoals de Antifasistische Actie (AFA). AFA zou geen onderscheid maken tussen Pegida en klassiek-extreemrechtse bewegingen als de Nederlandse Volks-Unie. Dat het eerste protest van Pegida in Nederland niet vlekkeloos verliep, wijt de AIVD dan ook voornamelijk aan de inmenging van de AFA. In het jaarrapport schrijft de inlichtingendienst hierover:Ondanks de komst van tegendemonstranten zijn de laatste protesten van Pegida vaak rustig verlopen en komen er bij een demonstratie, realtief kleine groepen mensen. Dat komt omdat burgemeesters na de eerste onrustige demonstratie in Utrech t zorgen dat beide groepen elkaar niet kunnen tegenkomen.Bij demonstraties van Pegida worden tot nu toe altijd mensen gearresteerd zowel Pegida-aanhangers als tegendemonstraten. Zo werden in Den Haag en Breda anti-pegidademonstranten gearresteerd opgepakt, nadat ze toch probeerden bij de tegenstander te komen. In Enschede werd een man opgepakt omdat hij tegen de Pegida-aanhang: 'Vluchtelingen Welkom' schreeuwde (zie onderstaande filmpje).Ook is Pegida-voorman Edwin Wagensveld een aantal keer opgepa kt, onder andere voor het zwaaien met een hakenkruis, waar hij later voor vrijgesproken werd. De meeste arrestaties gaan echter over het niet kunnen legitimeren of het komen in verboden gebied.Ondanks de twintig arrestaties was burgemeester Aboutaleb van Rotterdam na afloop niet ontevreden. 'De betogers hebben van hun hart geen moordkuil gemaakt en de meesten hebben zich goed gehouden aan de voorwaarden die de gemeente had gesteld", aldus een politiewoordvoerder. De demonstratie verliep volgens hem "relatief rustig en vriendelijk'.'Of Pegida zaterdag voor het eerst in Groningen gaat demonstreren is dus nog niet duidelijk. Pegida Nederland-voorman Wagensveld is echter al wel overtuigd van het doorgaan van de demonstratie. Dat het doorgaat, is duidelijk, een demonstratie kan niet verboden worden', zei Wagensveld afgelopen vrijdag.