Donar verovert beker ten koste van Zwolle

Donar viert de bekerwinst (Foto: JK Beeld) Lance Jeter bedankt het publiek (Foto: JK Beeld) Jeter in duel met Olaf Schaftenaar (Foto: JK Beeld) Coach Erik Braal (Foto: JK Beeld) Jason Dourisseau neemt de beker in ontvangst (Foto: JK Beeld)

Donar heeft zondag voor de vijfde keer in de clubgeschiedenis de Nederlandse beker gewonnen. In een uitverkocht Martiniplaza werd Zwolle na een eenzijdige wedstrijd met 78-58 verslagen. Alleen in het eerste kwart konden de Zwollenaren de ploeg van coach Erik Braal bijbenen.

Goed begin Zwolle

Zwolle begon goed aan de wedstrijd en nam in de beginfase een 2-12 voorsprong. Donar kwam moeizaam in het vertrouwde spel en miste een aantal schoten. Langzaam maar zeker herpakten de Groningers zich alhoewel Zwolle na het eerste kwart nog met 15-20 voorstond.



Gat

In het tweede kwart begon Donar echt los te komen. Er werd zuiverder geschoten en scherper verdedigd. Al snel stond dan ook een Groningse voorsprong op het scorebord: 25-21. In de laatste minuten voor de rust sloeg Donar echt een gat. Zwolle werd overklast en moest een run van elf onbeantwoorde punten toestaan. Zo stond de ploeg van coach Erik Braal bij rust met 38-28 voor.



Verschil in tact

Na de pauze ging Donar onverdroten verder. Zwolle werd steeds slordiger en hierdoor kwamen de bezoekers niet meer in hun ritme. Het verschil liep gestaag op tot achttien punten: 51-33. Halverwege het derde kwart speelden de Groningers iets ongeconcentreerder en kwam Zwolle terug tot 51-43 na een run van tien punten.



Dunk

Met een dunk zette Pasalic aan het begin van het vierde kwart meteen de toon.Dit was een signaal richting Zwolle dat er niets meer te halen viel. Toen Jeter een driepunter raak schoot en het verschil terugbracht tot vijftien, 58-43, was de wedstrijd gespeeld. In de slotfase liep het verschil verder op.



Vijfde zege

Topscorers aan de kant van Donar waren Lance Jeter en Arvin Slagter met allebei zestien punten. Het was voor de Groningers het vijfde bekersucces na eerdere overwinningen in 2005, 2011, 2014 en 2015.

Door: RTV Noord Correctie melden