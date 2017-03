GHHC krijgt pak slaag van Oranje-Rood

De hockeysters van GHHC zijn zondagmiddag tegen een zware nederlaag aangelopen. Op bezoek bij Oranje-Rood werd het 6-1 voor de thuisploeg. Bij rust was het al 2-0 in het voordeel van de Eindhovenaren.

De Groningers begonnen nog goed aan de wedstrijd en dwongen drie strafcorners af. Toen hier niet uit gescoord werd profiteerde Oranje-Rood. Donja Zwinkels, uit een strafcorner, en Laura Nunnink maakten in de eerste helft de doelpunten voor de ploeg uit Eindhoven.Zes minuten na de pauze bracht Willemijn Bos de spanning terug in de wedstrijd, maar een minuut later was het Jill Boon die het verschil terugbracht tot twee goals: 3-1. Dit was het breekpunt in de wedstrijd, ook omdat GHHC slordig bleef spelen.Twee treffers van Yibbi Jansen en een doelpunt vlak voor tijd van Fiona Morgenstern bepaalden de eindstand op 6-1. GHHC blijft op de tiende plaats staan in de hoofdklasse met dertien punten uit zestien wedstrijden.