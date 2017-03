LTO Noord roept boeren op alle ganzenoverlast te melden

(Foto: RTV Noord)

LTO Noord roept boeren op alle overlast die afgelopen winter is veroorzaakt door ganzen te melden. Volgens de belangenorganisatie lijden boeren vaak meer schade dan zij claimen. Daardoor wordt vaak gedacht dat het wel meevalt met de ganzenoverlast.

LTO Noord hoopt met meer meldingen een beter beeld te krijgen van de vraatschade die de ganzen veroorzaken. 'De manier waarop die overlast van ganzen wordt bestreden, wordt namelijk afgestemd op de binnengekomen meldingen', zegt Alma den Hertog, voorzitter van de afdeling Groningen van LTO Noord.



Financiële drempel

Volgens haar geven boeren op dit moment lang niet alle schades door. 'Er zit een behoorlijke belemmering op. Een boer heeft per gewas 250 euro eigen risico. Daarbovenop komt nog eens 300 euro die je moet betalen als je een tegemoetkoming voor de schade aanvraagt. Dan praat je dus over 550 euro. Boeren maken een rekensom of dat wel uit kan', zegt Den Hertog.



LTO Noord roept de boeren op al hun schade toch te melden. 'Het kan ook zonder de tegemoetkoming aan te vragen. Dat scheelt dus 300 euro', aldus Den Hertog.



Volgens de boerenbelangenorganisatie neemt de overlast van ganzen toe: 'Uit de cijfers van 2016 blijkt dat de populatie van met name winterganzen groter wordt en dat ook het schadebedrag hoger is.'



Schade doorgeven

Boeren die schade willen doorgeven, kunnen dat nog doen tot 1 april via Faunaschade.nl. Vanuit Groningen zijn tot nu toe 176 meldingen binnengekomen, op een populatie van honderdduizenden trekganzen in onze provincie. 'Boeren met schade: meld je bij ons, zodat we een goed beeld kunnen geven van de schade.'

Door: RTV Noord