Wasdroger staat in brand; huis loopt schade op

(Foto: 112Groningen / Martin Nuver) (Foto: 112Groningen / Martin Nuver)

Bij een brand in een huis aan de Steentilkade in Groningen, heeft de woning aanzienlijke schade opgelopen.

Rond vier uur 's middags ontstond brand in de wasdroger op de zolderverdieping. De rook kwam het raam uit. De brandweer had het vuur binnen een half uur onder controle.



Voor zover bekend, raakte niemand gewond. Hoe groot de schade in euro's is, is onbekend.

Door: RTV Noord