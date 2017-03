Be Quick en OFC delen de punten

Spits Daan Driever maakte de 0-1 uit een strafschop archiefbeeld (Foto: JK Beeld)

Be Quick heeft zondagmiddag met 1-1 gelijkgespeeld tegen OFC uit Oostzaan. Het was het eerste punt voor de Groningers na drie opeenvolgende nederlagen. De ploeg van coach Mischa Visser staat nu op de zesde plek in de derde divisie.

Penalty

In een gelijkopgaande wedstrijd kwam Be Quick tien minuten voor de pauze op voorsprong. Na een mooie aanval kreeg Thomas Careman de bal aangespeeld in het strafschopgebied. Hij schoot de bal in waarna een verdediger de bal op zijn hand kreeg. De scheidsrechter kende terecht een penalty toe die door Daan Driever in de bovenhoek werd geschoten: 0-1.



Gelijkmaker

Op slag van rust kwam OFC langszij. Een aanval over de rechterkant werd hard voorgezet. Carlos Groen was er als eerste bij namens de thuisploeg en tikte de bal gedecideerd langs Be Quick-doelman Bart Woering.



Eindstand

In de tweede helft kregen beide ploegen nog een paar kleine kansen op de winnende treffer. Deze viel niet waardoor het duel op 1-1 bleef steken. Be Quick heeft 42 punten uit 26 wedstrijden en speelt volgende week de thuiswedstrijd tegen nummer vier Quick'20 uit Oldenzaal.

Door: RTV Noord Correctie melden