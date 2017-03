'Houd de Groninger blaarkop in stand!'

Bijzondere koeienrassen als de Groninger blaarkop dreigen uit het Nederlandse landschap te verdwijnen. Daarvoor waarschuwen rundveehouders en organisaties als de Stichting Zeldzame Huisdieren (SZH).

Koeien als blaarkoppen en lakenvelders dreigen het slachtoffer te worden van nieuwe strengere mestregels. De maatregelen zijn bedoeld om mestoverschotten tegen te gaan.'Er is momenteel heel veel commotie onder runderhouders', aldus blaarkophouder Maurits Tepper uit Roderwolde. 'Dat heeft te maken met het fosfaatreductieplan voor dit jaar. Dat houdt in dat alle runderhouders in Nederland niet meer mogen groeien. Sterker nog, de melkveesector moet vier procent inkrimpen.'De nieuwe mestregels hebben verstrekkende gevolgen voor runderhouders als Tepper. 'We willen we ons bedrijf graag uitbreiden, maar in plaats daarvan moeten we twaalf kalveren van de hand doen. De overheid heeft ons inmiddels een dwangsom opgelegd. Als we de dieren houden dan moeten we eens in de twee maanden 480 euro per dier betalen. En dat is gewoon niet op te brengen.'Volgens Tepper dreigen de zeldzame rassen het kind van de rekening te worden. 'En dat terwijl de blaarkop niet heeft bijgedragen aan het fosfaatprobleem. Ze stoten de helft of minder uit dan de reguliere melkkoe. Als vleesveesector hebben wij part noch deel aan de problematiek, maar de Groninger blaarkop dreigt nu wel opgeofferd te worden.''De Groninger blaarkop en de lakenvelder zijn qua populatie al zo klein dat ze bijna niet meer te houden zijn. Zit je onder de drieduizend dieren in Nederland dan wordt het heel kritisch om die bloedlijn vast te houden, om die genetische kenmerken te bewaren.'Tepper wil nu dat de staatssecretaris een uitzondering maakt in de wet- en regelgeving. 'Dat is ook gebeurd met betrekking tot het preventief ruimen van zeldzame rassen. Het is nog niet eens een kwartprocent van de totale runderpopulatie in Nederland. Houd de blaarkop in stand!'De Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie heeft staatssecretaris Van Dam inmiddels opgeroepen om in actie te komen. De partij wil binnenkort een debat over de toekomst van onder meer de Groninger blaarkop.