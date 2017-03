Norwegian Joy is begonnen aan reis naar Eemshaven

Het cruiseschip Norwegian Joy is begonnen aan zijn tocht naar de Eemshaven. Daar komt het naar verwachting maandagnacht aan.

Het 326 meter lange schip is gebouwd in de Meyer Werft in Papenburg. Daar vertrok het zondagavond. Voor het tijdstip van vertrek werd rekening gehouden met de wind en de waterstand van de Eems, schrijft de NDR De Norwegian Joy is nog lang niet af. In de Eemshaven worden onder meer de kamers gemeubileerd, tapijt gelegd en het grote casino voorzien van spelautomaten. Eind april moet het schip af zijn.Het cruiseschip wordt gemaakt voor de Chinese markt. Grootste attractie is een kartbaan aan boord. Volgens de NDR is dit uniek.