Kees Vlietstra heeft contact met het thuisfront

Sofia, 22.45 uur:

'Moi Bernadien, moi lieverd, even snel hoor. Ik sta stiekem in de wc te bellen. Ik moet zo naar die jeuzel van de NOS. Heb je de wedstrijd gezien?'



(...)



'Wat een drama niet. Ik zei het je toch? Ja, natuurlijk kom ik direct naar huis. Dat heb ik met die Blind afgesproken.'



(...)



'Jaja, en ook met jou.'



Sofia, 23.01 uur:



'Ja, ben ik weer. Wat een trieste bedoening hier lieverd. Kleedkamer doodstil. Iedereen kijkt een beetje dom voor zich uit. Blind loopt alleen maar te ijsberen. Ik denk dat ze hem er voor Italië uit schoppen. Kan niet anders. Liggen de kids al in bed?'



(...)



'Jaha, ik kom gewoon naar huis. Die wedstrijd tegen Italië laat ik schieten. Afspraak is afspraak. Wat gingen we morgen ook alweer doen?'



(...)



'O ja, de tuin. Ga ik wel grasmaaien. Nu al zin in. Bel je zo nog wel even.'



Sofia, 23.14 uur



'Bernadien lieverd, je gelooft het niet maar ik voel dat ze me nodig hebben. Ja, ook naar die dinsdagwedstrijd.'



(...)



'Ja, natuurlijk heb ik al gezegd dat ik de laatste ben die wegloopt voor zijn verantwoordelijkheid, blablablabla. Maar als ik nu naar München zou gaan dan vinden ze dat ik het zinkende schip verlaat. Maar ja, ik vind het slim om een zinkend schip te verlaten, anders verdrink je. Maar dat kan ik natuurlijk weer niet tegen die jeuzels van de pers zeggen.'



(...)



'Rustig lieverd, dat grasmaaien kan volgend weekend toch ook nog wel? Anders vraag je Nachbar Helmut even. Die wil dat echt wel doen. Bel je zo weer. Die Jeroen Zoet heeft al drie keer op de wc deur geklopt, hij moet poepen.'



Sofia, 23.31 uur



'Ja Ber, hé lieverd, je zal het niet leuk vinden maar ik blijf.'



(...)



'Rustig, rustig. Ik kan als aanvoerder nu niet de ploeg in de steek laten. En of ik het leuk vind om dinsdag anderhalf uur te worden uitgefloten door een volle ArenA.'



(.....)



'Luister Bernadien, het is hier een gekkenhuis. Blind loopt al een kwartier met zijn kale kop tegen de muur te bonken. Die nieuwe, hoe heet hij ook alweer? Van Ajax ja, dat voorstoppertje.'



(...)



'Matthijs de Ligt ja. Weet je waarom hij in de rust is gewisseld? Dat had Blind met die Peter Bosz'



(....)



'ja die pedante coach van Ajax, afgesproken. Die De Ligt is net zeventien en het schijnt dat Bosz heeft geëist dat hij voor tien uur op bed moet liggen.'



(....)



'Geen grap, Ber, gisteravond kwam Matthijs op mijn hotelkamer. Hij was zenuwachtig. Of hij even met me mocht praten. Ik heb hem maar naar zijn eigen kamer gebracht.



(...)



'Ja, ik had wel met hem te doen. Zo'n lief joch nog. Ik heb hem lekker ingestopt. En voorgelezen. En weet je Ber, voor het eerst voelde ik me een echte aanvoerder.



(....)



'Welk boek ik hem heb voorgelezen? 'Arjen Robben en het magische schot in Rio' natuurlijk. Na twee hoofdstukken viel hij in slaap. Met zijn duim in zijn mond. Zo lief.'



(...)



'Ik ook van jou.'



Sofia, 01.32 uur



'Hé, Ber nog even.'



(...)



'O, sorry, lag je al te slapen?'



(...)



'Sorry sorry. Heel kort dan. Die Blind wordt morgen ontslagen, dat kan niet anders. Ik zit met Wesley even te brainstormen wie hem moet opvolgen. Weet jij of Joop Gall nog vrij is?



(...)



'Spakenburg? Dat is jammer. We hadden Jopie goed kunnen gebruiken. Dank je wel lieverd, trusten.'



(...)

