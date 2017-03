Winterslaap hamsters kan leiden tot medicijn tegen dodelijke ziekte

Wat als de winterslaap van hamsters ons kan helpen aan een medicijn tegen een dodelijke ziekte?

Het lijkt een reële mogelijkheid, zeggen onderzoekers van het UMCG in Groningen. Ze ontdekten hoe het kan dat de kleine knaagdieren tijdens hun winterslaap kunnen afkoelen en daarna weer opwarmen zonder schade op te lopen. Die kennis kan wel eens heel nuttig blijken voor patiënten met sepsis.



Bloedvergiftiging

Sepsis wordt in de volksmond ook bloedvergiftiging genoemd en is een ernstige ziekte. Een op de vier patiënten overlijdt. Opmerkelijk is dat ze niet doodgaan aan de infectie maar doordat hun stofwisseling te hard werkt. Organen lopen daardoor schade op.



Rotte eierengeur

Als hamsters uit hun winterslaap ontwaken, werkt hun stofwisseling ook op volle kracht, maar zij hebben nergens last van. Wat blijkt? Het stofje H2S beschermt hen tegen orgaanschade. Onderzoekers ontdekten het min of meer toevallig toen ze tijdens laboratoriumonderzoek ineens een rotte eierengeur roken. Dat zette hen op het spoor van waterstofsulfide (H2S).



Verder onderzoek wees uit dat dit stofje inderdaad de beschermde werking heeft waardoor hamsters geen schade oplopen door een overactieve stofwisseling.



Testen

De vraag is nu of een medicijn met een nagebootste versie van H2S patiënten met sepsis kan beschermen. UMCG-onderzoekers testen op dit moment wat er gebeurt als muizen met sepsis dit medicijn krijgen. Mocht blijken dat het medicijn veilig is en werkt dan zou het uiteindelijk ook voor mensen kunnen worden ontwikkeld.



Hamsters in winterslaap

Ook gaan er binnenkort opnieuw zo'n twintig hamsters in winterslaap in de klimaatkamer op het Zerniketerrein. Daar gaat de temperatuur omlaag en de lampen uit, zodat de hamsters gaan slapen. De onderzoekers gebruiken deze nieuwe fase van winterslaap om nog meer te weten te komen over de bijzondere werking van het hamsterlichaam.

