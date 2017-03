Drie auto's uitgebrand in Stadskanaal

(Foto: Dennie Gaasendam)

Aan de Unikenkade in Stadskanaal zijn zondagavond drie auto's uitgebrand. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar een nabijgelegen woning en schuur.

Er is niemand gewond geraakt. Hoe de auto's in brand zijn gevlogen is niet bekend.

Door: RTV Noord Correctie melden