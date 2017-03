Museum Nienoord krijgt bijzonder gala-ambassadeursuniform

(Foto: Museum Nienoord)

Bij operettevereniging ADO in Paterswolde is afgelopen weekend de uitverkoop van theaterkleding begonnen. Eind vorig jaar besloot de vereniging na negentig jaar te stoppen met haar kledingverhuur. Museum Nienoord in Leek kreeg een van de stukken uit de collectie: een compleet gala-ambassadeursuniform.

Het is een uniform uit midden twintigste eeuw, van het Koninkrijk der Nederlanden, inclusief steek en in originele metalen koffer. Het was destijds eigendom van de Nederlandse gezant in het Argentijnse Buenos Aires.



De duizenden overige kostuums van de operettevereniging gingen in de verkoop. Alles wat niet verkocht wordt aan particulieren, wordt overgenomen door toneelspeler en acteur Gert Jan Louwe uit Amsterdam. 'Elk kledingstuk vertelt een verhaal', zegt Louwe.

Door: RTV Noord Correctie melden