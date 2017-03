'Ron Jans kan Danny Blind opvolgen'

(Foto: Archief JK Beeld)

Ron Jans is een goeie optie om de ontslagen bondscoach Danny Blind op te volgen. Dat zei voetbalanaliticus Co Adriaanse zondagavond in Studio Voetbal.





'Een beschaafde, intelligente, duidelijke man'

'Ron Jans is een goede trainer, een van de betere Nederlandse trainers. Heeft veel ervaring, is tactisch goed en is een beschaafde, intelligente, duidelijke man', zegt Adriaanse.



'En hij is beschikbaar en gaat al gedeeltelijk voor de KNVB werken als leercoach voor de cursus Coach Betaald Voetbal.'



Jans, jarenlang trainer van FC Groningen, is nu nog trainer van PEC Zwolle.



Lees ook: Ron Jans wordt bij KNVB hoofddocent trainerscursus De beste optie vindt Adriaanse Louis van Gaal. Ook Frank de Boer en de broertjes Ronald en Erwin Koeman noemt hij. Maar Ron Jans zou het volgens hem ook kunnen doen.

Door: RTV Noord Correctie melden