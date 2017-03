Bewoners terug naar huis, gaslek is gedicht (update)

(Foto: FPS/Richard Degenhart) (Foto: RTV Noord/Jan Been)

De bewoners van de twaalf woningen aan het Eemskanaal Noordzijde in Delfzijl die maandagmorgen vanwege een gaslek hun huis uit moesten, zijn weer thuis.

Woningen ventileren

Iets na elf uur was het lek gestopt door Enexis. De brandweer moest vervolgens de woningen ventileren. Sommige van de huizen stonden vol met gas. Het lek onstond tijdens werkzaamheden in een van de woningen.



Opvang door de gemeente

In de tijd dat de bewoners niet in hun huis mochten, werden ze opgevangen door de gemeente Delfzijl.



'Direct eruit'

'Ik stond onder de douche, toen werd er gebonst op de deur', vertelt bewoonster Johanna Weert. 'Direct eruit, zeiden ze.'

Door: RTV Noord