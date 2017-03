Vier woningen ontruimd vanwege gaslek

(Foto: RTV Noord)

De brandweer heeft maandagochtend vier woningen ontruimd aan het Eemskanaal Noordzijde in Delfzijl. Dat moest vanwege een gaslek.

Monteurs onderweg

De bewoners worden opgevangen door de gemeente Delfzijl. Monteurs van Enexis zijn momenteel onderweg.



Hoe het lek is ontstaan, is nog niet bekend. Ook is nog onbekend wanneer het lek weer gedicht zal zijn.

