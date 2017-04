1 april: ben jij in een van deze grappen getuind?

Het is 1 april: ruim baan voor grappenmakers. Ben jij al in een van de grappen getuind?

Het is zo druk op het terras van Gronings bekendste kroeg, dat de Drie Gezusters op de Grote Markt het fors uitbreidt. Er komt een dak op het onderste terras en daarop komt zelfs een tweede verdieping. Je kan hem bereiken met roltrappen, een overdekte loopbrug vanaf de Drie en er is zelfs een glijbaan waarmee je van het terras af kan glijden. Ambitieus, nietwaar? Dat niet alleen: het is ook een grap. Het is niet voor niets dat je er geen raadsleden of protest over hebt gehoord, ondanks dat het terras een nogal ingrijpende verandering zou zijn voor het aanblik van de Grote Markt.Een kabelbaan met een gondel voor 150 personen tussen het transferium Hoogkerk en Roden. Dat is volgens ondernemer Emiel van der Heide hét idee om het centrum van Roden een grote impuls te geven, meldt RTV Drenthe . Van der Heide zou het idee hebben bedacht met mede-ondernemer Alex Kapma op wintersport in Oostenrijk, waar hij ook contacten heeft vanwege zijn indoor skibedrijf. Het traject van de kabelbaan moet op den duur eindigen in Veenhuizen en een belangrijke tussenstop krijgen bij de Vrijetijdsboulevard in Roden. Sallant detail is dat het daarbij over natuurpark Onlanden moet. Zeg nou zelf: realistisch plan?Modeketen Primark komt waarschijnlijk naar Winschoten. Volgens de website Oldambt Nu 'is de kans groot' dat de deuren op 1 april 2019 opengaan. 'We verwachten dat er juist veel Duitse klanten komen en daar zetten we ook op in', laat de site zeggen door een directielid van Primark.Het bericht wordt via Twitter gedeeld door burgemeester Pieter Smit van Oldambt.Het Meerwold-gebouw aan de Laan Corpus den Hoorn in de stad Groningen wordt een Trump Tower. De naam van de Amerikaanse president prijkt vanaf volgend jaar op de gevel van het gebouw, waarin onder meer het Hampshire Hotel is gevestigd. Marjan van den Akker, manager van het hotel ziet het helemaal zitten: 'We zijn Donald Trump zeer erkentelijk voor het mogen dragen van de naam Trump. Dit heeft ons als hotel doen besluiten tot het creëren van een speciale Trump Suite. We zijn daar druk mee bezig en zullen die binnenkort aan de pers presenteren. Het spreekt voor zich, dat we Trump vragen om deze kamer feestelijk in gebruik te nemen.'Of zou het dan toch fake news zijn?De voetballers van vv Omlandia 4 uit Ten Boer worden kampioen, dat lijkt na 45 punten uit 15 duels wel zeker. De mannen strijden echter ook nog voor een nog grotere prijs: hun kampioenswedstrijd live bij Fox Sports. Omlandia 4 strijdt in Kampioenskoorts om deze live uitzending. De mannen proberen op allerlei manieren stemmen te werven. Ludieke acties tellen eveneens mee in de strijd om de zendtijd. Leider Merijn Slagter publiceerde op Twitter een brief van de organisatie van Kampioenskoorts. Vanwege stemfraude wordt het team 247 stemmen afgenomen.Maar wat staat er als je de eerste letters van de zinnen achter elkaar zet?Hij ziet er uit als een karikatuur van een grote bus: het kleine blauwe busje dat vanaf dit najaar in het centrum van Groningen moet rijden. Nu grote bussen de komende jaren uit het centrum worden geweerd, zoekt de gemeente een oplossing voor mensen die slecht ter been zijn. Een compact busje dat op waterstof rijdt, moet mensen voor een euro tussen Westerhaven en het centrum kunnen vervoeren. Naar aanleiding van het uiterlijk van het busje, dachten veel lezers dat het busje een 1 april-grap is. Maar niets is minder waar: hij moet er vanaf september echt komen.