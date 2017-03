Lopster waakvlam levert staat en NAM miljoenen op

De winning van ruim een miljard kuub gas bij Loppersum heeft de staat honderd miljoen en de NAM twaalf miljoen euro opgeleverd.

Dat heeft de Groningse publicist Herman Damveld berekend. Hij leidt dat af uit de aardgasprijzen van vorig jaar. 'De waakvlam levert dus een mooi bedrag op', concludeert hij.RTV Noord maakte vorige week bekend dat de NAM vorig jaar bij de vijf gaslocaties in Loppersum één miljard kuub gas heeft gewonnen. De Raad van State legde in november 2015 de gaswinning rond Loppersum volledig stil.Volgens de NAM houdt deze winning verband met een waakvlam. Die is nodig om de produktie snel te herstarten als de situatie daar om vraagt.Deze uitleg heeft tot veel verbazing geleid. Binnenkort moet demissionair minister Henk Kamp van Economische Zaken uitleg hierover geven in een kamerdebat.