Het Nederlandse spoornetwerk, waaronder het noordelijke deel, moet de komende twintig jaar ingrijpend worden verbeterd en uitgebreid. Daarvoor moet een Deltaplan komen, vindt Holland Rail Industry (HRI).

HRI is de belangenvereniging van bedrijven die werkzaam zijn in de Nederlandse spoorsector, zoals Strukton en Siemens. Directeur Gerrit van der Linden: 'De vraag naar mobiliteit is groot en neemt alleen maar toe. Het gebeurt steeds vaker dat het vervoer zowel op de weg als op het spoor vastloopt. Het nieuwe kabinet heeft nu de kans om daar wat aan te doen.'Eén van de punten die hoog op het verlanglijstje van HRI staan, is de versnelde elektrificatie en verdubbeling van het spoor op het traject Leeuwarden-Groningen. Ook zou er een snelle verbinding moeten tussen het Noorden en de Randstad. Daardoor worden krimpgebieden in het Noorden beter bereikbaar en worden ze aantrekkelijker om in te wonen.Dat was ook het idee achter het roemruchte plan voor de Zuiderzeelijn , dat in 2007 sneuvelde, ondanks een jarenlange lobby van het Noorden.Van der Linden: 'We hebben bewust het woord 'Zuiderzeelijn' niet genoemd, maar daar komt het wel op neer. Het eerste stuk ligt er al: de Hanzelijn tussen Lelystad en Zwolle. Dat is geschikt voor maximumsnelheiden tot 200 kilometer per uur.''Maar na Zwolle is het net of de trein in een moeras rijdt. Daar geldt een maximumsnelheid van 120 kilometer. Dat hadden we in 1965 ook al'. De HRI-directeur kan het niet genoeg benadrukken: 'Als we niks doen, loopt alles vast.'