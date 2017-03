Lopend Vuur: En toch gaat Oranje het WK halen

Een nederlaag tegen de nummer 71 van de wereld, een ontslagen bondscoach en spel dat niet om aan te zien was. Het was niet het weekend van het Nederlands Elftal.

Nederland staat nu op de vierde plaats in de kwalificatiegroep voor het WK. Alleen de nummers één en de allerbeste nummers twee uit de verschillende groepen gaan door naar het eindtoernooi.Aan de nieuw te benoemen bondscoach de taak om Nederland alsnog naar het WK te loodsen. Om het positief te stellen: Nederland gaat toch het WK halen.En als we dan toch bezig zijn: wie moet de nieuwe bondscoach worden?We waarderen het enorm dat je meepraat! Ben jij er al wel uit? Laat je mening horen via de radio (050-3188288), onze Facebookpagina of Twitter ( #opnoord ).