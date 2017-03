PvdA: Inkoopbeleid van gemeenten kan beter

De PvdA-raadsfracties van verschillende gemeenten willen alleen samenwerken met zorgverleners die hun personeel fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden bieden. Ze vinden dat gemeenten als opdrachtgevers die verantwoordelijkheid hebben.

Vanaf januari 2015 kopen de gemeenten zorg zelf in. Om uit de kosten te komen wordt zorgaanbieders gevraagd om met scherpe prijzen te komen. 'Dit komt niet altijd ten goede aan het personeel. Het bedrijf moet vaak dezelfde zorg verlenen met minder geld', vertelt PvdA'er Jan Willem Nanninga. 'Dit is ons een doorn in het oog'.'De mensen aan het bed dienen onder normale en fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden te werken en behoren niet afgeknepen te worden'. De PvdA-fracties willen alleen werken met aanbieders die goed werkgeverschap hebben. Ze vinden dat de gemeenten als opdrachtgevers die verantwoordelijkheid hebben. 'Laat niet het financiële aspect domineren.'De PvdA-raadsfracties van Bedum, de Marne, Winsum en Eemsmond komen met een initiatiefvoorstel. Daarin staan een zevental waarden en uitgangspunten voor goed inkoopbeleid voor uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Het gaat daarbij onder meer om keuzevrijheid van de cliënt, goed werkgeverschap, prijsstelling met minimumtarieven en ruimte voor bewonersinitiatieven.De colleges is door de PvdA'ers gevraagd om met een schriftelijke reactie komen zodat de verbeteringen waarmee de partij komt, besproken kunnen worden in de raad.Bedum, de Marne, Winsum en Eemsmond gaan per 1 januari 2019 samen in een nieuwe gemeente die Het Hogeland, Marenland of Hunsingo gaat heten. Binnenkort wordt duidelijk wat de naam van de fusiegemeente wordt.