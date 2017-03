Goedkoop begraven worden? Dat kon in Hoogezand!

De begraafplaats aan de Knijpslaan in Hoogezand (Foto: Google Street View)

De goedkoopste begraafplaats van Nederland ligt in Hoogezand. Dat blijkt uit onderzoek van Monuta, dat de grafkosten vergeleek van ruim 1.000 begraafplaatsen in de 388 Nederlandse gemeenten.

Alleen is de bewuste begraafplaats, aan de Knijpslaan, al vol. Er kunnen alleen nog urnen worden geplaatst en er kunnen mensen worden bijgezet in een familiegraf.



Toch heeft Monuta het tarief meegenomen in haar vergelijking en die komt als laagste uit de bus. Een graf voor een huurperiode van 20 jaar kost daar 740 euro. De duurste begraafplaats is in het Zuid-Hollandse Leiderdorp. Een eigen graf met een huurperiode van 30 jaar kost daar 7.909 euro.



De begraafplaats Esserveld tussen Groningen en Haren is de op twee na duurste van Nederland. Daar betaal je voor 30 jaar 7.359 euro.



Gemiddelde prijzen

De gemiddelde prijs voor een graf is 3.110,10 euro. De provincie Groningen zit daar met 2.729,14 euro flink onder.



Grondprijs

De prijs van een graf wordt volgens Monuta onder meer bepaald door de grondprijs van een gemeente en het bijbehorende onderhoud.



Crematies

Ook wordt de prijs beïnvloed door de daling van het aantal begrafenissen, en dus de verkoop van graven. De verhouding crematies-begrafenissen ligt in Nederland op 63-37, aldus Monuta.

Door: RTV Noord Correctie melden