Duitse taal op basisscholen ligt op z'n gat; Oldambt zoekt aanjager

De gemeente Oldambt zoekt met spoed iemand die een project wil leiden om Duits op basisscholen te geven. Zo iemand was er al, maar die werkt nu voor het Rijk. En dus ligt het project enigszins stil.

'We zijn eigenlijk ingehaald door ons eigen succes', zegt Harry Wieringa van de gemeente. 'We deden een proef op vijf basisscholen en dat ging zo goed, dat onze projectleider nu datzelfde werk doet voor het ministerie.'Oldambt zoekt nu dus een nieuw iemand die zich vanaf het komende schooljaar bezig kan houden met de Duitse taal op basisscholen. 'Maar iemand vinden blijkt moeilijker dan gedacht', aldus Wieringa.'Er liggen volop kansen in Duitsland, maar dan moet je de taal wel kennen', zegt Wieringa. 'Dat is een belangrijke voorwaarde. Door het op de basisschool te leren, krijg je een voorsprong.'