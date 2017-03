Froukje Sloot beste Groningse supermarkteigenaar

(Foto: Remy van Mannekes/RTV Noord)

Froukje Sloot is de beste eigenaar van een zelfstandige supermarkt in de provincie Groningen. Sloot runt de Jumbo Froukje Sloot in Stadskanaal. Het Vakcentrum, de branche-organisatie, kent haar die titel toe.

Onderzoeksbureau Panteia nam voor het Vakcentrum de prestaties van supermarkten in heel Nederland onder de loep. Onder meer de tevredenheid van medewerkers en van klanten werden gemeten. Daarnaast deed Panteia onderzoek naar het aanbod en de vernieuwing bij de supermarkten.





Landelijke prijs

Froukje Sloot dingt nu mee naar de landelijke ZO2Z Award. Dat is de prijs voor de beste supermarktondernemer van Nederland. Landelijk doen er ongeveer 200 franchisenemers mee aan de competitie. Froukje Sloot is zelf ook betrokken bij het Vakcentrum, als hoofdbestuurslid - maar het onderzoek is onafhankelijk.





Drie beste supermarkten

Halverwege april wordt de landelijke top 3 bekend. Op 10 mei wordt bekend wie de beste supermarktondernemer van Nederland is.

Door: RTV Noord Correctie melden