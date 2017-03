Aardbevingsgedupeerden regelen de zaken liever zelf

Meer dan de helft van de aardbevingsgedupeerden laat de schade liever door een eigen aannemer opknappen dan door het Centrum Veilig Wonen.

Uit onderzoek van de Nationaal Coördinator Groningen blijkt dat zestig procent ervoor kiest de schade te laten uitbetalen en zelf een aannemer in te schakelen. Die aanpak vinden ze betrouwbaarder; bovendien hebben ze zo meer controle over de financiële afhandeling.Van de bewoners die de schade laten uitbetalen, laat negentig procent de schade herstellen. De resterende tien procent heeft het nog niet uitgegeven of ontvangen. Vorig jaar koos ook al het merendeel voor uitbetaling.