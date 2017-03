Coulanceregeling chroom-6 ingeperkt

De coulanceregeling van het ministerie van Defensie voor slachtoffers van de kankerverwekkende chroom-6 verf wordt ingeperkt.

Een aantal aandoeningen wordt van de lijst gehaald, omdat het niet waarschijnlijk is dat ze worden veroorzaakt door werken met chroom-6.Bijna 250 mensen in totaal hebben een uitkering gekregen op grond van de coulanceregeling. Mensen die op grond van de nu verwijderde aandoeningen een uitkering hebben gekregen, hoeven deze niet terug te betalen.De aanpassing van de coulanceregeling het gevolg van een nog lopend onderzoek door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) naar de chroom-6 verf. Het RIVM verwacht dat het onderzoek na de zomer klaar is.