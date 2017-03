Tegenstanders windparken Veenkoloniën sturen brandbrief aan informateur

(Foto: FPS/Jos Schuurman)

'Ga met ons in gesprek over windmolenvrije Veenkoloniën en geef ons de kans om de duurzame energiedoelstelling met zon in te vullen'. Deze oproep doen de gezamenlijke actiegroepen, inwoners en dorpsorganisaties in de Gronings en Drentse Veenkoloniën aan informateur Edith Schippers.





'Geen slachtoffer van foute besluitvorming'

'Laat ons niet het slachtoffer worden van foute besluitvorming en laat ons bewijzen dat doelen haalbaar zijn, van onder op gerealiseerd in samenwerking met bewoners', schrijven de organisaties aan de informateur.



De organisaties hebben een brandbrief gestuurd aan Schippers met het verzoek de problematiek mee te nemen in de onderhandelingen voor een nieuw kabinet. In de Veenkoloniën is veel weerstand tegen de plaatsing van een windmolenpark. In het gebied is een alternatief plan voor een zonnepark ontwikkeld.

Door: RTV Noord Correctie melden