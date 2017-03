Ongeluk in Harlingen doet denken aan 'Winsum'

Maandag zijn bij een ongeluk op een overweg in Harlingen zeker twee mensen om het leven gekomen. De auto waarin zij zaten werd ongeveer 250 meter meegesleurd. Het ongeval doet denken aan het treinongeluk bij Winsum, afgelopen november.

Het ongeluk gebeurde rond 11.30 uur op een overweg op de Oude Trekweg. De politie meldt dat niet met zekerheid vast te stellen is hoeveel mensen er in de auto zaten. Wel dat het er minstens twee zijn en dat die zijn overleden.Het ongeval gebeurde op een particuliere overweg zonder slagbomen. De overweg heeft rode lampen die knipperen als er een trein aankomt. Vorige maand was er op de overweg ook al een ongeval. Toen zijn er geen gewonden gevallen. ProRail zegt dat het na dat ongeluk in gesprek is gegaan met de landeigenaar om de particuliere overweg op te heffen.Het ongeval doet denken aan het ongeluk in Winsum, vorig jaar. Toen vielen achttien gewonden door een aanrijding tussen een trein en een melkwagen. De overweg is inmiddels gesloten.Na het ongeluk in Winsum werd een verkeersregelaar ingezet en plaatste ProRail matrixborden waardoor machinisten moesten toeteren als zij de overgang naderden. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid besloot geen onderzoek in te stellen naar aanleiding van het ongeluk in Winsum.