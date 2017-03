De zon schijnt volop, en dus roepen sommige media deze dinsdag uit tot rokjesdag. Zoals bijvoorbeeld Algemeen Dagblad. Maar is dat ook zo?

'Vrouwen bepalen zelf wanneer het rokjesdag is. Dat soort aankondigingen vind ik echt belachelijk.' Dat zegt columniste Rosa Timmer in het radioprogramma Edwin op Noord De term rokjesdag werd in het leven geroepen door de in 2009 overleden columnist Martin Bril. 'Rokjesdag is die ene dag in het voorjaar dat alle vrouwen als bij toverslag ineens een rok dragen, met daaronder blote benen', schreef hij in de Volkskrant.'Ineens is er die ochtend dat je denkt:', zegt Timmer. 'En dan ga je naar die doos met kleren voor de zomer, nog helemaal in de kreukels van maandenlang opgepropt zitten. Dan denk je:. Dat spreek je met niemand af. Ineens kom je op je werk of buiten en zie je dat meer vrouwen het hebben gedacht en een rokje aan hebben.'