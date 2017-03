Delen van Hoogezand zitten in het donker

In delen van Hoogezand is sinds donderdag de straatverlichting uitgevallen. Bij de gemeente zijn verschillende meldingen binnengekomen.

'Je ziet de stoepen niet'

Het gaat onder andere om een deel van de straat Kalkwijck en de componistenbuurt. Buurtbewoners vinden het onprettig. Zo vertelt een inwoonster van de Chopinlaan in de Componistenwijk dat het haar een onveilig gevoel geeft. 'Je ziet de stoepen niet, dat vind ik griezelig.'



Sterrenkijken

In de buurt zijn er ook bewoners die de ernst van de situatie niet zo inzien. Een bewoonster van de Kalkwijck vertelt dat ze de sterren bij helder weer nu mooi kan zien. In de Componistenbuurt is een andere inwoner ook positief: 'Ik vind het wel prettig dat er een keer wat minder licht is. Om en om zou ideaal zijn.'



Monteur op pad

De gemeente laat weten dat er vandaag een monteur op pad is om de problemen te onderzoeken. De woordvoerder zegt dat er als het goed is maandagavond weer straatverlichting moet zijn.



Kalkwijck langer in het donker

De gemeente werkt op het gebied van straatverlichting samen met twee bedrijven. Wanneer er zich problemen voordoen boven de grond, zoals bijvoorbeeld een kapotte lamp, wordt het bedrijf Ziut ingeschakeld. Wanneer er iets onder de grond aan de hand is, zoals de bekabeling, belt de gemeente Enexis.



Het laatsgenoemde bedrijf heeft van de gemeente alleen een melding gekregen van de straat Kalkwijck. Daar zal de straatverlichting het vanavond nog niet doen, het bedrijf gaat wel deze week op zoek naar het probleem.

