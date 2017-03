Nog geen besluit over demonstratie Pegida

Het staat nog niet vast of de demonstratie van anti-islambeweging Pegida in Groningen mag doorgaan. De demonstratie is aangekondigd voor zondag 9 april.

Overleg veiligheidsregio

Maandagochtend hebben de gemeente, de politie en het Openbaar Ministerie overlegd over de aanvraag van Pegida. Niko Beets, woordvoerder van burgemeester Peter den Oudsten: 'Er is informatie uitgewisseld, maar het het besluit is nog niet gevallen. Het hangt met name af van de gevolgen voor de openbare orde en veiligheid'.



Tegendemonstratie

Hiermee doelt de woordvoerder vooral op de aangekondigde tegendemonstratie van 'Groningen Tolerant'. Beets: 'We moeten bekijken of dit verantwoord kan doorgaan en zo ja, waar precies. Je moet ook kijken naar de gevolgen voor het verkeer'.



Beets kon maandagmiddag niet zeggen wanneer De Oudsten zijn besluit neemt.



