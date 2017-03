Oost-Groningen kleurt rood van het overgewicht

Tot wel 64 procent van de inwoners van Oost-Groningse gemeenten heeft overgewicht. Dat wordt duidelijk op nieuwe kaarten die het rijksinstituut RIVM online heeft gezet.

Dat meldt Dagblad van het Noorden Dat in Oost-Groningen relatief veel overgewicht is, was al bekend. Nu maakt een nieuwe kaart bekend in hoeverre het probleem per gemeente speelt. Zo is te zien dat Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Pekela, Stadskanaal, Oldambt, Menterwolde, Appingedam en Delfzijl in de zwaarste overgewichtcategorie van Nederland vallen.Net als in grote delen van Oost-Drenthe kleuren de gemeenten donkerrood, wat ervoor staat dat 54 tot 64 van de bevolking van 19 jaar en ouder lijdt aan overgewicht.Naar het Noorden en het midden van de provincie toe is dat overwegend 50-54 procent. Alleen in gemeente Groningen, Haren en Bedum is minder overgewicht.