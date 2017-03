Robot maakt gezonde maaltijd

Ouders en kinderen krijgen morgen een gezonde en zoutloze maaltijd die wordt bereid door een 'smaakmaker' robot.

De robot heeft grijparmen die kruidenmixen bevatten. Deze kruiden vervangen het zout als smaakmaker. De robot wordt beschikbaar gesteld door het UMCG. De robot werd ontwikkeld door een van de artsen van het UMCG die gespecialiseerd is in nierziekten.Het doel van de maaltijd is om ouderen en kinderen bewust te maken van gezonde voeding. Voorafgaand aan het diner gaan kinderen samen met een dichter een 'gezond gedicht' maken. Zij dragen dat voor aan hun ouders tijdens het diner.