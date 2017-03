Van Keulen wil geen dossier gaswinning hebben om bedreigingen

Joost van Keulen wil het gaswinningsdossier niet hebben als hij voor de VVD in de Tweede Kamer komt.

Volgens Van Keulen worden VVD-Kamerleden uit het Noorden regelmatig bedreigd als ze zich met gaswinning bezig houden. Dat wil hij zichzelf besparen. 'Ik heb veel hart voor het openbaar bestuur maar ik hoef niet voortdurend beveiligd door het leven te gaan dus ik ga dat niet doen.'Van Keulen is nu nog wethouder van de gemeente Groningen maar komt vermoedelijk in de Kamer. Als zijn partij gaat regeren schuiven er VVD-Kamerleden door naar het kabinet. Dan komt hij als Kamerlid in beeld. 'Ik heb een gezin met jonge kinderen. Ik ga me hard maken voor Groningen en ervoor zorgen dat er een goede oplossing komt voor dit grote probleem. Niet op deze manier maar via andere wegen.'Het gaswinningsdossier is nu nog in handen van André Bosman uit Zeeland. Volgens Mirjam Wulfse, fractievoorzitter van de VVD in Provinciale Staten, kiezen de liberalen er bewust voor geen Groninger op het dossier te zetten.Wulfse heeft hier twee jaar geleden wel voor een Groningse portefeuillehouder gepleit, maar zonder succes. 'Toen René Leegte vervangen werd, heb ik dat inderdaad geprobeerd', zegt ze. 'Maar vanuit Den Haag hebben we toen gehoord dat het niet kon in verband met de veiligheid van Kamerleden. Het was onverstandig en onverantwoord.'Van Keulen vindt de keuze voor een woordvoerder van buiten Groningen een logische. 'Het gaat verder dan actievoeren, dus ik kan me heel goed voorstellen dat dat heeft meegewogen bij de beslissing.'Van Keulen krijgt op sociale media al reacties op zijn besluit geen gaswinning te willen doen. 'Ik ben op Twitter al uitgemaakt voor schijterd en dat soort dingen. Ik kan daar niet zoveel mee.' Wat voor bedreigingen er binnen zijn gekomen bij Noordelijke VVD-Kamerleden wil Van Keulen niet zeggen, om mensen niet op ideeën te brengen.Volgens Wulfse spelen zorgen om veiligheid vaker een rol bij de partij als het over gaswinning gaat. Zo heeft de provinciale VVD-fractie meerdere bijeenkomsten met minister Henk Kamp en zijn ambtenaren, niet door kunnen laten gaan in verband met de veiligheid. 'Wij zijn dan verantwoordelijk en wij moeten dan de beveiliging inhuren. Dat kunnen we als lokale fractie niet betalen.'