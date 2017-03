Tekenfilmvarken geeft NAM een koekje van eigen deeg

Een aardbeving! Wat doe je dan? Je belt de NAM. En dan begint de verontwaardiging. Dat is wat de getekende Groningse biggen van Varkentje Rund nu ook meemaken.

Het is al een jaar stil op het populaire Groningse YouTube-kanaal Varkentje Rund, die eerder te zien was in filmpjes in Het Klokhuis. Tot nu. De aardbevingsproblematiek was voor tekenaar Michiel Hoving reden om opnieuw in zijn thuisstudio te duiken.In een speciale aflevering van Varkentje Rund krijgt de biggenfamilie te maken met een aardbeving aan de schadeafhandeling van de NAM. Hoving maakte de aflevering om de kinderen die opgroeien in bevend Groningen een hart onder de riem te steken. Hij groeide zelf op in het Hogeland, wat terug is te horen in de stemmen van de gedupeerden.Het kan maar zo eens zijn dat we binnenkort nog meer van Varkentje Rund horen. Hoving: 'Ik ben bezig met een aflevering over groene energie.'