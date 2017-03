Resultaat bodemonderzoek COA Ter Apel laat op zich wachten

De resultaten van het bodemonderzoek op het terrein van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) in Ter Apel laten voorlopig nog op zich wachten. Dat bevestigt regiomanager Henk Wolthof van het COA.

Hij verwacht in de loop van volgende week het conceptrapport met de uitkomsten binnen te krijgen. 'Dat laten we dan analyseren en interpreteren door experts', zegt Wolthof. 'Daarna komt het definitieve rapport. Zodra we duidelijk hebben wat het allamaal betekent, lichten we het personeel en onze partners in.'De bodemonderzoeken hebben vertraging opgelopen, omdat er onduidelijkheid was over de opdracht. 'Het bedrijf dat de bodemmonsters zou nemen, dacht dat er op één plek dieper geboord zou worden dan op andere plekken', zegt Wolthof. 'Dat was een misvatting.'Het COA en haar personeel wilden overal diepere boringen naar bodemmonsters. Dat is uiteindelijk ook gebeurd, volgens Wolthof.Onder medewerkers van het COA heerst al langer onrust over de bodemverontreiniging in Ter Apel. Verschillende medewerkers kampen met klachten of zitten ziek thuis. Zij wijzen naar de verontreinigde bodem als oorzaak. Een reconstructie van RTV Noord vorige maand, toonde al aan dat de bodemvervuiling in Ter Apel nooit voortvarend is aangepakt.Wolthof is net als zijn medewerkers dan ook erg benieuwd naar de uitkomsten. 'We hopen natuurlijk dat we voor alle vragen een antwoord hebben', zegt hij. 'Maar als dat niet zo is, dan moeten we verder zoeken naar de oorzaak van alle klachten.'