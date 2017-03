CBR in Winschoten vindt nieuw pand

Het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen) in Winschoten verhuist naar industrieterrein Reiderland.

De afgelopen tien jaar zat het CBR in het gemeentehuis van aan de Johan Modastraat. Daar konden 'gewenste aanpassingen' aan het pand niet worden gedaan. Verhuizing was de enige optie.De nieuwe locatie om af te rijden is in het kantoorpand Reiderborg aan de Zeefbaan. Na verbouwingen, wordt het nieuwe CBR-pand halverwege juni in gebruik genomen.Medische rijtesten doet het CBR in Winschoten vanaf juli niet meer. Dan moeten bijvoorbeeld ouderen en jongeren met een beperking examen doen in Groningen. Het CBR wil op minder locaties dergelijke rijtesten afnemen.